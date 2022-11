U23-wereldkampioen Fedorov verlengt bij Astana Qazaqstan

Yevgeniy Fedorov fietst ook de komende twee jaar bij Astana Qazaqstan. Dat maakt zijn team vandaag bekend op sociale media.

Fedorov rijdt al sinds 2021 voor de ploeg van Aleksandr Vinokourov. Zijn wereldtitel bij de beloften dit jaar in Wollongong is tot dusver zijn best behaalde resultaat.

“De eerste twee jaar in de WorldTour hebben me ondanks de pandemie veel gegeven. Ik heb veel ervaring opgedaan, waaronder het rijden van een grote ronde. En ik begon korte uitslagen te rijden”, vertelt hij in een persbericht. “Het WK voor beloften winnen is iets wat veel voor me betekent.”

“Ik voel me comfortabel bij de ploeg. Er moet nog veel werk verzet worden, maar ik kijk uit naar het aankomende seizoen waarin ik hoop mijn eerste profzege te boeken.’