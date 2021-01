U23 Road Series zonder Brussel-Opwijk, GP Tombroek naar september

De U23 Road Series voor beloften ondervindt ook de gevolgen van de coronacrisis. De wedstrijdreeks voor Nederlandse en Belgische talenten heeft Brussel-Opwijk, gepland voor 28 februari, al afgelast zien worden.

En nu gaat ook de derde manche van de U23 Road Series niet door op de geplande datum: de GP Tombroek in Rollegem is verplaatst van 18 april naar 18 september. Dat meldt DirectVélo. Deze Belgische eendagswedstrijd werd afgelopen jaar niet georganiseerd vanwege de coronacrisis. Jordi Meeus wist in 2019 de laatste editie te winnen.

De U23 Road Series kan op de voorlopige kalender rekenen op vijf Nederlandse wedstrijden: de Wim Hendriks Trofee (Koewacht), het H4A Beloften Weekend (Philippine), de Kersenronde (Mierlo), de Ronde van Twente (Enter) en de Hel van Voerendaal (Ransdaal). Of die wedstrijden doorgaan, is nog niet bekend.

U23 Road Series – Voorlopige kalender

Brussel-Opwijk (28 februari)

Wim Hendriks Trofee (27 maart)

Internationale Beloftenweekend (7-10 mei)

Kersenronde (13 mei)

GP Color Code Bassenge (30 mei)

Omloop Het Nieuwsblad U23 (26 juni)

Ronde van Twente (3 juli)

Hel van Voerendaal (1 augustus)

GP Albert Fauville (5 september)

GP Tombroek-Rollegem (18 september)