U23 Road Series teruggebracht tot vijf wedstrijden

De U23 Road Series bestaat dit seizoen nog maar uit vijf wedstrijden. Als gevolg van de coronapandemie is de helft van de deelnemende wedstrijden voor Nederlandse en Belgische beloften geschrapt. Zaterdag is de GP Color Code Bassenge in België de eerste koers in de reeks.

De tweede wedstrijd is de Hel van Voerendaal op 1 augustus, waarna in september de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften (5 september) en de GP Tombroek-Rollegem (18 september). De afsluiter van de U23 Road Series is het Internationaal Beloftenweekend in Terneuzen en Philippine. Die staat op 29 en 30 oktober op het programma.

Aanvankelijk maakten ook de Nederlandse wedstrijden Wim Hendriks Trofee, de Kersenronde en de Ronde van Twente deel uit van de beloftenreeks, maar die koersen gaan niet door.

Kalender U23 Road Series 2021

GP Color Code Bassenge (3 juli)

Hel van Voerendaal (1 augustus)

Omloop Het Nieuwsblad beloften (5 september)

GP Tombroek-Rollegem (18 september)

Internationaal Beloftenweekend (29-30 oktober)