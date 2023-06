Tyfoon Mawar houdt Universe voorlopig van koersen in Japan

Universe Cycling Team is deze week afgereisd naar Japan om de Kozagawa City Race en de Tour of Kumano te rijden, maar voorlopig gooit slecht weer roet in het eten. Wat heet: de tropische cycloon Mawar raast door het land.

Vrijdag werd de Kozagawa City al afgelast. Voorlopig lijkt de Tour de Kumano zaterdag en zondag wel door te gaan, maar of het weer heel veel beter wordt?

“Er is vandaag 200 millimeter regen gevallen”, vertelt de ploeg. “Maar morgen gaan we gewoon koersen. Het parcours van de Tour de Kumano wordt wel aangepast, horen we. De klim is uit de wedstrijd geschrapt vanwege een aardverschuiving.”

Well, seems that #Mawar storm is getting closer to Japan 🇯🇵. Take care everyone. pic.twitter.com/bKfYlBWbWX — Romain Rideau (@RomainRideau) June 2, 2023

Universe, de opvolger van het Nederlandse Global Cycling, maakt deze weken een heuse wereldreis. Deze maanden koerst de ploeg ook nog in Canada en Azerbeidzjan.