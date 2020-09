Twijfelende Nairo Quintana: “Ik weet niet hoe mijn lichaam zal reageren” zondag 13 september 2020 om 11:14

Nairo Quintana staat na twee weken Tour vijfde in het klassement, maar de vraag is of de Colombiaan al weer voldoende is opgelapt na een valpartij in de etappe naar Puy Mary. “Ik heb nog steeds pijn”, zo liet Quintana gisteren nog weten.

De kopman van Arkéa-Samsic ging vrijdag onderuit op ruim tachtig kilometer van de streep, samen met onder meer Bauke Mollema en Romain Bardet. De Nederlander en Fransman maken inmiddels geen deel meer uit van het Tourpeloton, maar Quintana vecht nog altijd voor een goed klassement.

Vandaag staat een zware bergetappe op het programma naar de Grand Colombier. Is Quintana al in staat om de beste klimmers te volgen? “Het idee was om tijdens de etappe naar Lyon wat te herstellen, maar dat was niet mogelijk. De mannen van BORA-hansgrohe probeerden de sprinters overboord te gooien.”

“We wisten wel dat het geen makkelijke etappe zou worden. We reden de hele dag ontzettend snel”, aldus Quintana, die er wel in slaagde om in de eerste groep te finishen. “Maar ik heb nog altijd last van de val. Ik weet dan ook niet hoe mijn lichaam zondag zal reageren.”