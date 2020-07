Twijfel voor Van der Poel is weg: Wereldbeker MTB in Les Gets afgelast dinsdag 7 juli 2020 om 12:29

De start van de Wereldbeker mountainbike wordt alweer wat opgeschoven. Nadat vorige week de organisatoren van Lenzerheide al lieten weten hun event af te gelasten, doen ze nu hetzelfde in Les Gets. Mathieu van der Poel is meteen van een dilemma in zijn programma verlost…

Zou Mathieu van der Poel tussen de Tirreno Adriatico en de Waalse Pijl nog deelnemen aan de MTB-wedstrijd in Les Gets of niet? Het was een vraag waar ze bij Alpecin-Fenix tot vandaag nog geen definitief antwoord op hadden. De twijfels mogen opgeborgen worden. Les Gets is, net als Lenzerheide en Val di Sole eerder al, afgelast.

De UCI kondigde zonet de afgelasting aan op haar website. Uiteraard ook ten gevolge van de omstandigheden rond Covid-19. Op dit moment blijft in de Cross-country dus alleen nog de dubbele manche in het Tsjechische Nove Mesto als wereldbekerwedstrijd overeind.

Programma UCI World Cup Mountainbike 2020

Lenzerheide (5-6 september) / XCO en DHI

Val di Sole (12-13 september) / XCO en DHI

Les Gets (19-20 september) / XCO en DHI

Nove Mesto na Morave (29 september-4 oktober) / twee manches XCO

Maribor (15-18 oktober) / twee manches DHI

Lousa (29 oktober-1 november) / twee manches DHI

WK mountainbike (5-11 oktober) / XCO en DHI

XCO = Cross Country

DHI = Downhill