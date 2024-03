maandag 11 maart 2024 om 11:29

Tweevoudig winnares Wiebes en titelverdedigster Kopecky topfavorieten Danilith Nokere Koerse

Danilith Nokere Koerse voor vrouwen staat pas sinds 2019 op de kalender, maar op de erelijst vinden we louter grote namen. Vorig jaar boekte Lotte Kopecky een emotionele zege, kort nadat haar broer Seppe was overleden. De huidige wereldkampioene is er dit jaar weer bij, net als tweevoudig winnares Lorena Wiebes. Wie trekt deze woensdag aan het langste eind op Nokereberg? WielerFlits blikt kort vooruit.

Het parcours van Dilith Nokere Koerse voor vrouwen is lichtjes gewijzigd. De start is nog altijd in Deinze, maar de aanloop naar de lokale ronde is wat korter geworden. Na 64,4 kilometer komen de rensters een eerste keer over de streep op Nokereberg. Ze hebben dan onder meer kasseienstroken als de Lange Ast, Doorn en hellende Hulsepontweg al in de benen, evenals beklimming als de Hellestraat, Holstraat en Petegemberg.

Vervolgens wacht een lokale ronde met de genoemde kasseistroken, aangevuld met de Herlegemstraat. Deze lus is 31,3 kilometer lang en moet twee keer verreden worden. Uiteraard ligt de finish op Nokereberg (350 meter aan 5,7%, maximaal 7%). De totale afstand bedraagt dit jaar 127 kilometer.

De twee topfavorieten noemden we in de inleiding al: Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Wiebes zal hopen op een sprint, zodat ze net als in 2019 en 2022 naar de zege kan snellen. In de Ronde van Drenthe toonde ze met een verschroeiende spurt op de VAM-berg alvast dat de benen goed zijn. Haar ploeggenote Kopecky wil er wellicht weer een harde koers van maken woensdag, zodat ze alleen of met een wat kleiner groepje naar Nokereberg kan rijden.

Wie gaat SD Worx uitdagen? Dat is de vraag. Op dit parcours wordt het lastig om Wiebes én Kopecky te kloppen, zeker omdat Visma | Lease a Bike en Lidl-Trek niet meedoen. Toppers als Marianne Vos, Elisa Balsamo en Shirin van Anrooij ontbreken dus. Puck Pieterse – zondag derde in de Ronde van Drenthe – is er ook niet bij, maar bij haar ploeg Fenix-Deceuninck zien we wel Julie De Wilde en Christina Schweinberger. Wie weet kunnen zij verrassen.

Arlenis Sierra en Emma Norsgaard (Movistar) zijn ook rensters om in de gaten te houden. Komt het op een sprint aan, dan moeten we ook Chiara Consonni (UAE Team ADQ), Daria Pikulik (Human Powered Health) en Sofie van Rooijen (VolkerWessels) opschrijven. Laatstgenoemde won afgelopen zaterdag de Drentse Acht van Westerveld, vóór Consonni. Van Rooijen wil de nieuwe Wiebes worden en krijgt hier een kans om zich met haar voorbeeld te meten.

Danilith Nokere Koerse is woensdag te volgen via verschillende kanalen. Sporza (VRT1) is erbij vanaf 12.10 uur, vijf minuten later kun je ook inschakelen op Eurosport 1 en vanaf 12.30 uur zijn er beelden via de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. De finish wordt verwacht tussen 13.40 en 14.05 uur.

Laatste winnaars Danilith Nokere Koerse

2023: Lotte Kopecky

2022: Lorena Wiebes

2021: Amy Pieters

2020: Niet verreden i.v.m. de coronacrisis

2019: Lorena Wiebes