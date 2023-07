Tweevoudig Tourritwinnaar Theo Smit (72) overleden

In Zwanenburg is op 20 juli 2023 72-jarige leeftijd oud-wielrenner Theo Smit overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Smit won tijdens zijn carrière twee ritten in de Tour de France, daarna was hij eind jaren 80, begin jaren 90 actief als bondscoach op de baan.

Smit werd op 5 april 1951 geboren in Amsterdam. Op 18-jarige leeftijd vraagt hij een amateurlicentie aan. In 1974 tekent hij een profcontract bij de Frisol-formatie van Piet Libregts. Zijn loopbaan zou tot 1989 duren. In het begin van zijn profcarrière boekte hij zijn grootste successen. In 1975 won hij liefst twee ritten in de Ronde van Frankrijk. Hij zegevierde in de vijfde etappe naar Merlin-Plage en dat deed hij vier dagen later in Fleurance opnieuw.

Smit won tevens twee ritten in de Ronde van Spanje. In 1976 was hij zowel de beste in de derde etappe naar Jaén als de vijfde rit naar Cartagena. Ook op de baan verdiende hij zijn sporen, zo werd hij in 1980 Nederlands kampioen op de sprint. Daarnaast mocht de snelle Smit juichen in de Profronde van Nederland won hij met de Ronde van Noord-Holland zijn thuiswedstrijd. Ook staat hij te boek als een pionier op het onderdeel keirin.

Na zijn actieve loopbaan bleef De Katapult bij de sport betrokken als bondscoach op de baan, lid van de baancommissie, liefhebber van de sport en supporter van zoon Dennis. Ook runde hij met zijn echtgenote Carla een bedrijf in sportprijzen. In januari 2023 werd het Gouden Wiel uitgereikt aan Theo, als dank voor zijn inzet voor de wielersport.

Theo Smit kreeg in 2019 de diagnose kanker en na een uitdagende behandelperiode bleek de ziekte verdwenen, schrijven de naasten van Smit in een communiqué: “Helaas werden in 2022 uitzaaiingen ontdekt. Er werd een behandelplan gestart om de groei te stoppen en de kwaliteit van leven te waarborgen, maar dat was helaas niet succesvol.”