woensdag 14 februari 2024 om 18:05

Tweede zege van het jaar voor Gerben Thijssen: “Mijn harde werk wordt beloond”

De seizoensstart van Gerben Thijssen kan nu al niet kapot. Nadat hij in januari al een manche won in de Challenge Mallorca, schoot de sprinter van Intermarché-Wanty nu raak in de Volta ao Algarve. Omdat hij de eerste etappe won, mag hij ook de eerste leiderstrui aantrekken. “Al twee zeges en het is pas half februari. Dat is ongelooflijk”, vertelt Thijssen na afloop.

“Vorig jaar had geen goede start van mijn seizoen, dus is deze periode voor mijzelf heel belangrijk”, gaat hij verder. “Zeker op dit niveau. Ik heb heel hard gewerkt om deze vorm te hebben nu, en mijn harde werk wordt beloond.”

De openingsetappe in de Algarve was vlak, maar niet makkelijk. “De finale was zwaar door de tegenwind, en er was ook nog een kick op 2 kilometer van de finish. Die was best zwaar. Ik wist dat als ik daar boven kwam in goede positie, dat ik dan kon winnen”, aldus Thijssen. “We hopen op meer succes deze week. Met Rune Herregodts gaan we voor het klassement. Hij heeft een goede tijdrit. En op de derde dag willen we weer sprinten, maar met deze zege op zak voel ik mij al geweldig.”

“De ploeg deed ook geweldig werk. Ik had altijd zes man bij mij en de ploeg controleerde de koers. Dat laat zien dat de ploeg hard gewerkt heeft”, vertelt Thijssen. “Iemand als Vito Braet reed de hele dag voor mij, dat was niet makkelijk voor hem maar hij deed het wel. Ik moest dit daarom echt afronden. En het was de tweede lead-out van Rex, hij is een van de beste daarin. Hij weet wat ik wil en we kennen elkaar goed. Voor mij is het ook een eer dat Mike Teunissen voor mij wil werken.”