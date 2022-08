Tweede zege op rij voor Marc Sarreau in Tour Poitou-Charentes

Marc Sarreau heeft ook de tweede etappe in de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. De Franse sprinter van AG2R Citroën was de beste in een sprint in de smalle straten van Vars. Sarreau was na 195 kilometer de betere van Pierre Barbier en Edward Theuns.

Fredrik Dversnes (Uno-X) en Andrea Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur) kleurden de etappe door in de aanval te gaan. Dat deed Léo Danès (U Nantes Atlantique) ook, maar hij ging te laat in de tegenaanval en belandde in de fameuze chasse patate. Even zat de Fransman op 30 seconden van de koplopers, maar hij kreeg het gat niet dicht en werd opgeslokt door het peloton.

Het peloton volgde lange tijd op vier minuten van de twee aanvallers. Daar waren het AG2R Citroën, dat gisteren de openingsrit won met Marc Sarreau, en Trek-Segafredo die de controle in handen namen in de vlakke etappe met enkele glooiingen. Ruim 30 kilometer voor de finish kwam daardoor een einde aan de vluchtpoging van Dversnes en Mifsud.

Aanvallers kunnen sprint niet voorkomen

Op 17 kilometer van de finish werd de eindstreep al een keer gepasseerd, waarna nog een lokale ronde volgde. Dat was het teken voor onder meer Stefan Küng en Benjamin Thomas om aan te vallen. Ook AG2R Citroën gebruikte die lastige fase om het tempo te verhogen, maar alles kwam weer bij elkaar.

Donovan Grondin probeerde in volle finale de sprinters nog te verrassen, maar de coureur van Arkéa-Samsic werd in de bochtige finale gegrepen. De technische slotfase zorgde ook voor enkele valpartijen, maar Marc Sarreau bleef overeind en wist de sprint te winnen voor Pierre Barbier en Edward Theuns. Sarreau verstevigt daardoor zijn leidende positie in het algemeen klassement.