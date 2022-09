Tweede zege op rij voor Ethan Vernon in Ronde van Slowakije

De eerste rit-in-lijn van de Ronde van Slowakije is een prooi geworden voor Ethan Vernon. De Brit van Quick-Step-Alpha Vinyl, die gisteren ook al de proloog won, was de beste na een vlakke etappe van 142 kilometer met de finish in Trnava.

Diego Sevilla (EOLO-Kometa), Jasper Haest (VolkerWessels), Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Nik Cemažar (Adria Mobil), Bryan Olivo (Friuli ASD) en Matúš Štoček (ATT Investments) schoven al vroeg in de etappe mee in de vlucht van de dag.

Štoček verzekerde zich onderweg van de bergtrui, terwijl in het peloton Quick-Step-Alpha Vinyl de controle hield. Het verschil met de kopgroep schommelde lange tijd rond de anderhalve minuut. Naarmate de finish naderde, reed de Belgische ploeg – die heerste in de proloog van gisteren – het gat dicht.

Het was Jasper Haest die nog wat tegenstribbelde in de finale. De 23-jarige Nederlander liet vijftien kilometer voor de meet zijn medevluchters achter. De Italiaan Michael Belleri sprong nog naar Haest, maar heel lang duurde de vluchtpoging niet meer. Vijf kilometer voor de streep kwam hun avontuur tot een einde.

De trein van Quick-Step-Alpha Vinyl nam het initiatief in de finale. Zdenek Stybar zette Michael Mørkøv uitstekend af in de laatste rechte lijn, waarna de Deen de lead-out deed voor geletruidrager Ethan Vernon. De Brit kon uit het wiel van Mørkøv komen en was vervolgens als eerste aan de streep, al kwam Gleb Syritsa (Astana Qazaqstan) nog dichtbij.