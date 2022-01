Tweede Wereldbeker-zege Fem van Empel: “Moest rekenen op mijn sprint”

Fem van Empel schreef zondag haar tweede Wereldbeker-zege van het seizoen bij op haar palmares. Na de winst in Val di Sole, was ze ook in Flamanville de beste. Ze moest daarvoor wel landgenote Puck Pieterse verslaan. “We hebben gisteravond samen een plan gemaakt om weg te geraken, want we sliepen samen op de kamer”, vertelt Van Empel.

Alles kwam aan op een sprint-à-deux tussen Van Empel en Pieterse. “Ik wist dat mijn sprint een van mijn sterke punten is. Ik moest daar op rekenen. Puck en ik zijn gelijkwaardig en ze lag een stukje voor, maar het was bergop en er waren alle kansen”, aldus de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal na afloop. “Zij begon eerder onderin de beugel te sprinten, maar ik zag dat ze er nog niet was. En je moet pas juichen op de meet.”

“Aan het begin van de race sprong Puck voor mij de balken en zat ik telkens op een gaatje”, gaat ze verder. “En we hebben gisteravond al een plan gemaakt om samen weg te geraken. We sliepen samen, via de KNWU, en wisten dat vandaag onze kans was om te winnen. Het is daarna ieder voor zich, maar wij gunnen elkaar dat wel. Al laat je niets liggen. Puck heeft nu wel zeker de Wereldbeker-trui (in het U23-klassement) dus we mogen allebei tevreden zijn.”

“Deze zege is heel belangrijk. Ik ben blij met mijn tweede zege”, aldus Van Empel. “Dit had ik voor het seizoen nooit verwacht.”