Tweede seizoenszege Fabio Jakobsen: “Dit was een echte lead-out”

Fabio Jakobsen was erg te spreken over het werk van Quick-Step-Alpha Vinyl in de finale van de slotrit van de Ronde van Valencia. De Nederlandse sprinter kon de etappe winnen na een ideale voorbereiding. “Iedereen heeft kunnen zien wat een echte lead-out is”, lacht hij.

“Het is een eer om deel te zijn van deze ploeg”, vertelt Jakobsen na zijn tweede seizoenszege. “Ik ben ook blij dat ik goede benen had. Gisteren raakte ik ingesloten en kon ik niet sprinten (hij werd vijfde, red.). Dat is frustrerend voor een sprinter. Maar we hebben erover gesproken, een plan gemaakt en daar hielden we ons goed aan vast. We hebben de etappe gecontroleerd, onze lead-out gedaan en ik ben blij blij dat ik de snelste was.”

Eerder deze week won Jakobsen ook al de tweede rit in Valencia. De vorm is dus aanwezig. “Ik heb een normale winter gedraaid, net als vorige jaren. Maar ik zit op dit niveau en nu gaan we verder. Ik rijd hierna de Volta ao Algarve en dan Kuurne-Brussel-Kuurne en Parijs-Nice.”

Ook Remco Evenpoel speelde een hoofdrol in de finale, door een kopbeurt van bijna twee kilometer om de trein op de rails te brengen. Jakobsen is erg blij met de hulp van de Belg, die tweede werd in het klassement. “Hij is a very special kid. Hij is als een broertje voor mij. We hebben een band. En dat hij mij helpt, zegt veel. Hij is de perfecte ploeggenoot en ik kijk ernaar uit om nog vaker met hem te koersen.”