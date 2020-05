Tweede ronde SEG eRacing Academy U23 Series afgelast door technische problemen zaterdag 2 mei 2020 om 08:28

SEG eRacing Academy heeft de tweede ronde van de eigen eRacing-competitie voor U23-ploegen noodgedwongen afgelast. De wedstrijd rond de virtuele Paterberg zou gisteren plaatsvinden, maar technische problemen maakten dat onmogelijk.

Trainingsplatform RGT Cycling onderzoekt wat de oorzaak is van de problemen, laat SEG eRacing Academy weten in een statement. “We zijn echt teleurgesteld, want we zijn ons bewust van het enthousiasme dat alle deelnemende ploegen toonden sinds de aankondiging van de U23 Series en de manier waarop zij hun agenda’s aanpasten om dit initiatief mogelijk te maken.”

Vorige maand kondigde SEG eRacing Academy haar eigen eRacing-competitie voor U23-ploegen aan. Tien teams waaronder Jumbo-Visma Development, Hagens Berman Axeon en uiteraard SEG eRacing Academy zelf zegden hun deelname toe. Afgelopen maandag begon de wedstrijdserie met een criterium van 38,5 kilometer, dat werd gewonnen door de Nederlandse beloftekampioen David Dekker.