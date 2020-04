David Dekker blijft winnen, nu ook in virtuele wereld maandag 27 april 2020 om 22:49

David Dekker heeft de kick-off van de SEG eRacing Academy U23 Series gewonnen. Op Koningsdag was de Nederlands kampioen bij de beloften de beste in het Borrego Springs Criterium op het RGT-platform, een tegenhanger van het meer bekende Zwift. Aan deze serie met wedstrijden mogen alleen beloftenrenners meedoen.

Met onder meer ProContinental-team Uno-X uit Noorwegen, het Amerikaanse Hagens Berman Axeon, de opleidingsploegen van British Cycling, Caja Rural-RGA Seguros, Gazprom-RusVelo, Israel Start-Up Nation en uiteraard SEG eRacing Academy zelf, stond er een deftig veld van meer dan 140 renners aan het virtuele vertrek. Vooraf moesten coureurs aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Zo moesten ze onder meer twee uur voor de wedstrijd beelden van hun gewichtopname delen, na afloop power analyses insturen en mochten renners alleen smarttrainers gebruiken. Dit om valsspelen te voorkomen en een level playing field voor alle deelnemers te creëren.

Gesloten koers

RGT onderscheidt zich van andere platforms, omdat het zo dicht mogelijk bij de realiteit probeert te blijven. Zo kun je niet door elkaar heen rijden en moet je voor beslissende punten in de koers positie kiezen. Het heeft ook geen zin om te hard een bocht in te rijden en je kunt voordeel halen uit drafting. Bij de start van dit criterium (38,6 kilometer) was het peloton meteen in twee stukken gebroken. Het tempo lag ontzettend hoog, waardoor er op de vlakke omloop weinig mogelijkheden waren om weg te rijden. Het eerste deel van het peloton bleef bij elkaar, waarna Dekker in de eindsprint de snelste was. Hij bleef Reto Müller (Swiss Racing Academy) en James Tillett (Elite Restauration 89) voor.

SEG eRacing Academy U23 Series

Borrego Springs Criterium (38,6 kilometer) – 27 april 2020

1. David Dekker (SEG eRacing Academy)

2. Reto Müller (Swiss Racing Academy)

3. James Tillett (Elite Restauration 89)

4. Dennis Gråsvold (Dare Bikes Development Team)

5. Henri Uhlig (Rad-Net Rose)



De SEG eRacing Academy U23 Series gaan vrijdag 1 mei verder met een klassieker. Dan staat er namelijk een parcours van 42 kilometer op het programma waarin de Paterberg is opgenomen. Op het YouTube-kanaal van SEG eRacing zijn de virtuele wedstrijden te volgen via een livestream, waarbij onze redacteur Youri IJnsen een van de commentatoren is.