Tweede plek voor Schelling in Noorwegen: “Ik was niet bezig met de sprint”

Ide Schelling maakte gisteren een uitstekende indruk in de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen. De renner van BORA-hansgrohe viel aan op de slotklim en alleen Ethan Hayter was in staat om de ontketende Schelling te volgen. De Brit bleek uiteindelijk de sterkste in de sprint om de ritzege.

Schelling was in de laatste honderden meters niet echt meer bezig met de etappezege. “Toen Hayter kwam aansluiten, besloot ik me niet meer te richten op een sprint en gewoon voor elke seconde te gaan in het eindklassement. We staan er op dit moment goed voor. We kunnen nog naar meer streven”, aldus Schelling.

De 23-jarige rasaanvaller voelde zich naar eigen zeggen goed op de 4,7 kilometer lange slotklim. “Ik voelde me de hele dag al redelijk goed en beschikte op de slotklim over de juiste benen. Toen enkele renners weer konden aansluiten en we een beetje naar elkaar keken, besloot ik het eens te proberen.”

Ploegleider Jean-Pierre Heynderickx zag een sterke Schelling aan het werk. “Hij deed het geweldig en wist iedereen te verrassen met zijn aanval. We wisten dat Ide tegen zijn metgezel weinig kans zou maken in de sprint, dus gaf hij alles tot aan de finish om zoveel mogelijk tijd te pakken in het algemeen klassement.”