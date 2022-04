Tweede plaats voor Wout van Aert in Parijs-Roubaix: “Zelf heel verbaasd over”

Na een periode van onzekerheid vanwege een coronabesmetting keerde Wout van Aert zondag met een tweede plaats in Parijs-Roubaix terug in koers. Tot zijn eigen verbazing. “Ik ben super tevreden dat het beloond wordt met een tweede plaats. Ik mag echt tevreden zijn”, vindt Van Aert, die de sprint om de tweede plaats won achter de solerende Dylan van Baarle.

“Ik ben er zelf heel verbaasd over”, aldus Van Aert in gesprek met Sporza. “Ik was natuurlijk iemand met een vrije rol. Het was afwachten hoe het zou gaan. Maar het ging best goed en ik was degene die van pech gespaard bleef in de openingsfase. Christophe Laporte was vanaf de eerste strook aan het sukkelen, maar voor mij liep dat tot dan allemaal goed.”

“In het Bos van Wallers had ik pech en vanaf daar was het niet altijd gemakkelijk, maar de benen waren beter dan verwacht. Ik kon daardoor finale rijden en het was logisch dat ik ervoor zou gaan”, vertelde hij. Van Aert trok in de elitegroep meerdere keren ten aanval en wist daardoor telkens voor een schifting te zorgen. “Ik voelde mij goed en wilde ervoor gaan. De vroege vlucht had ook een grote voorsprong, dus het was ook het moment om nog kans te maken op de zege. Maar toen kreeg ik nog een keer pech, dat was eigenlijk de keer te veel. Daarna was het moeilijk.”

De winst ging uiteindelijk naar Dylan van Baarle. “Hij was een van de sterksten in koers en degene van wie ik het meeste schrik had toen hij wegreed. Je weet dat hij niet stilvalt. Hij reed ook alleen maar verder weg, chapeau voor hem. Ik ben zelf niet teleurgesteld. Als je dit vantevoren gezegd had, was ik heel blij geweest”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.