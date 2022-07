Tweede plaats Anne Terpstra bij Wereldbeker MTB-short track in Andorra

Mountainbikester Anne Terpstra is vrijdag als tweede geëindigd tijdens de short track-wedstrijd bij de Wereldbeker in Vallnord, Andorra. De Nederlandse kwam een seconde tekort om de Zwitserse Alessandra Keller te verslaan.

Terpstra maakte vooral indruk in de laatste ronde, waarin ze veel tijd goedmaakte op de concurrentie. Ze was tien seconden sneller dan Keller, maar kwam te laat om haar nog in te halen. Achter Keller en Terpstra werd de Australische Rebecca McConnell derde. Anne Tauber kwam als zeventiende over de streep, op 1.23 minuut achterstand.

Bij de mannen ging de winst in de short track-wedstrijd ook naar Zwitserland. Mathias Flückiger wist Alan Hatherly uit Zuid-Afrika een seconde voor te blijven. De derde plaats was weggelegd voor de Roemeen Vlad Dascalu, die vier seconden na Flückiger over de streep kwam. De Belg Jens Schuermans werd twintigste op 40 seconden van de winnaar. De enige Nederlander was David Nordemann, die 35ste werd.