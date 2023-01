Tweede opeenvolgende dagsucces Welsford: “Fantastisch hoe goed we geoefend zijn”

Het slotweekend van de Vuelta a San Juan was een succesvolle aangelegenheid voor Sam Welsford. Na zijn overwinning in de zesde rit, won hij ook de slotetappe van de Argentijnse wielerkoers. Op de ringweg van San Juan klopte de snelle snaak van Team DSM Fabio Jakobsen en Giacomo Nizzolo.

“Ik kan het niet geloven”, zegt de Australiër in het flashinterview nadat hij voor de tweede dag op rij als eerste over de finish was gekomen. “De jongens waren zo goed in de laatste ronde, ze hebben geweldig naar mij omgekeken. Aan het begin van de laatste kilometer waren we nog met vijf. Het is fantastisch hoe goed we hier aan het eind van de week geoefend zijn.”

“We wisten dat het in de laatste ronde heel hard zou gaan. Dit rondje is ontzettend snel en het publiek maakte ongelooflijk veel lawaai. We konden elkaar amper horen praten”, kijkt de meervoudig wereldkampioen op de baan terug op de zevende etappe van de ronde. “Ik wil alle fans hier bedanken. Het was een ongelooflijke week die ik nooit ga vergeten.”

“Dit is heel speciaal voor mij en de ploeg”, besloot Welsford zijn relaas. “Een keer winnen is leuk, maar om het dan direct opnieuw te doen is nog leuker. Dat de jongens in Autralië ook hebben kunnen winnen laat zien waar we als team allemaal toe in staat zijn. Dit is een geweldige start van het seizoen.”