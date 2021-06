Twee wielrenners opgenomen in vluchtelingenteam voor Olympische Spelen

Twee wielrenners maken deel uit van het vluchtelingenteam dat meedoet aan de Olympische Spelen in Tokio. Het gaat om de Afghaanse Masomah Ali Zada en de Syrische Ahmad Badreddin Wais. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend. Beide atleten zullen 28 juli de tijdrit betwisten.

Het IOC Refugee Olympic Team bestaat in Tokio uit 29 sporters, tien vrouwen en negentien mannen, die uitkomen in twaalf sporten en die gesteund worden door dertien nationale olympisch comités. Het team zal deze zomer een boodschap van hoop en solidariteit uitdragen en aandacht vragen voor de meer dan 80 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Bij de vorige zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro werd voor het eerst een team van vluchtelingen gevormd. Het vluchtelingenteam komt uit onder de olympische vlag.

De selectie van het team is gebaseerd op een aantal criteria. Naast sportieve prestaties moeten de sporters allen een officiële vluchtelingenstatus hebben, bevestigd door de UN Refugee Agency. Ook is gekeken naar een evenwichtige verdeling op het gebied van sport, gender en regio. Bij de openingsceremonie op 23 juli in Tokio betreden de sporters na de Griekse ploeg als tweede het Olympisch Stadion.

Masomah Ali Zada vluchtte in 2016 uit Afghanistan. De 25-jarige kreeg asiel in Frankrijk en met behulp van een IOC Refugee Athlete Scholarship werkte ze toe naar de Spelen. Ze is de eerste Afghaanse renster ooit op de Spelen. De Syrische Ahmad Badreddin Wais, die zijn land in 2014 ontvluchtte, kwamen we al wel een paar keer tegen op wereldkampioenschappen. In 2010 was hij de eerste Syriër ooit op een WK Wielrennen. Van 2017 tot en met 2020 reed hij de WK-tijdrit bij de elite-renners. Ook voor hem worden dit zijn eerste Olympische Spelen.