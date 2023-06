Twee uit drie voor Christophe Laporte: “Dit komt wel als een verrassing”

Het is momenteel Frankrijk boven in het Critérium du Dauphiné. Christophe Laporte zorgde vandaag voor de derde Franse overwinning in drie dagen tijd. De renner van Jumbo-Visma won zondag al in Chambon-sur-Lac en was vandaag de snelste in Le Coteau.

Zijn eerste zege kwam niet echt als een verrassing, maar Laporte gaf zichzelf in de derde etappe niet echt veel kans. “Het was eigenlijk een dag voor de pure sprinters, maar ik had bij de ploegleiding aangegeven dat ik er wel voor wilde gaan”, begon hij zijn relaas in het flashinterview. “Normaal ben ik niet snel genoeg om mannen als Sam Bennett en Dylan Groenewegen te verslaan. Groenewegen werd echter gehinderd en ik wist wel het goede gat in te duiken.”

“Ik zag deze zege niet aankomen, maar ben er natuurlijk wel enorm blij mee.” Laporte moest het dit keer wel meer alleen zien op te knappen. “Maar een perfecte lead-out was vandaag ook niet echt nodig. Afzetten was eigenlijk wel voldoende. We wilden in eerste instantie Jonas (Vingegaard, red.) beschermen. Als dat lukte, zou ik mijn kans krijgen in de finale.”

Laporte laat de laatste kilometer vervolgens nog een keer afspelen door zijn hoofd. “Op 500 meter van de finish dacht ik eigenlijk dat het onmogelijk was om te winnen. Uiteindelijk pak ik hem toch, dus is het een extra mooie dag.”

Over de tijdrit

De Fransman gaat nu nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement, maar maakt zich niet veel illusies voor de individuele tijdrit op woensdag. “Ik heb wel een goede tijdrit in de benen, maar het wordt enorm lastig. In een tijdrit van vijftien kilometer zou het nog wel lukken, maar dertig kilometer is net te lang. Maar ik ga het natuurlijk wel proberen.”