woensdag 20 september 2023 om 09:26

Twee talentvolle renners tekenen bij Metec-SOLARWATT

Viego Tijssen (18) en Karst Hayma (17) rijden volgend jaar voor Metec-SOLARWATT. De twee Nederlanders komen op dit moment nog uit bij de junioren, maar mogen zich dus opmaken voor hun eerste jaar als belofte bij Metec-SOLARWATT.

Na de bekendmaking van Casper van der Woude, Eskil Huiting en Wessel Mouris is Metec-SOLARWATT er dus in geslaagd om nog eens twee beloftevolle renners aan te trekken. Viego Tijssen komt nu nog uit voor WV De Amstel. De 18-jarige renner was dit jaar onder meer vijfde in de BESTRONICS Acht van Bladel en nam ook deel aan de WK-wegwedstrijd (18e) in het Schotse Glasgow.

“Ik ben erg blij om mijn eerste jaar als belofte bij Metec-SOLARWATT te rijden. Ik kijk ernaar uit om met de ploeg de volgende stap te zetten richting mijn doelen en dromen”, vertelt een trotse Viego. Ploegleider Arjan Ribbers is ook enthousiast. “Opnieuw voegen we een allround renner toe aan onze selectie. Viego is tevens aanvallend ingesteld. Daarnaast is hij een frisse jonge gast met durf en niet bang om zich uit te spreken.”

Hayma: “Beste plek om me verder te ontwikkelen”

De één jaar jongere Hayma koerst op dit moment voor het Watersley junioren team. Begin deze maand werd hij nog tweede in de Koreaanse wedstrijd Tour de DMZ. Ook wist hij in deze Nations Cup-koers een etappe te winnen. “Ik ben super blij dat ik vanaf volgend jaar deel mag uitmaken van Metec-SOLARWATT, klinkt het in een persbericht. “Ik denk dat Metec-SOLARWATT voor mij de beste plek is om me verder te ontwikkelen.”

Ribbers ziet Hayma eveneens als een allrounder. “Hij is ons opgevallen door zijn aanvallende koerswijze en korte uitslagen en overwinningen. Als kers op de taart werd hij geselecteerd voor het WK en het komende EK. Dat is het bewijs van zijn talent en mogelijkheden.” Ook Tijssen mag zich opmaken voor de Europese titelstrijd op en rond de VAM-berg.