Twee op twee voor superieure Juan Sebastián Molano in Giro di Sicilia

Juan Sebastián Molano is opnieuw de snelste gebleken in de Giro di Sicilia. De Colombiaan kon ook vandaag weer rekenen op een ideale lead-out van onder meer Maximiliano Richeze en won afgetekend zijn tweede etappe in de Italiaanse ronde.

De Giro di Sicilia ging vandaag verder met een etappe van Selinunte naar Mondello. Na de sprintzege van Juan Sebastián Molano gisteren leken de sprinters in Mondello opnieuw aan hun trekken te komen, al werd de rode loper dit keer niet uitgerold. Onderweg stond er met de Portella della Ginestra namelijk een serieuze beklimming op het programma en daarna bleven de renners op een soort plateau koersen. Toch hadden de rappe mannen deze etappe met rood omcirkeld in hun agenda, aangezien de laatste veertig kilometer – uitgezonderd een kort klimmetje in Carini, nagenoeg vlak waren.

Zes vluchters pakken een mooie voorsprong

Nog voor de klok van 11.00 uur gingen de renners officieel van start, waarna al vroeg in de koers de vroege vlucht tot stand kwam. Giacomo Cassarà (Amore & Vita-Prodir), Stefano Gandin (Zalf Euromobil Fior), Txomin Juaristi (Euskatel-Euskadi), Emerson Oronte (Rally Cycling), Eric Paties Montagner (Work Service Marchiol Vega) en Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM) wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van net iets meer dan vier minuten. Het peloton, onder leiding van de sprintersploegen, begon echter op tijd te versnellen om zo het verschil binnen de perken te houden.

Op de flanken van de Portella della Ginestra gebeurde er bijzonder weinig. In de kopgroep werd er aan een strak tempo doorgereden, maar trokken we gewoon met zes renners over de top. In het peloton controleerden de knechten van leider Molano het tempo, maar achteraan stond de deur zeker niet wagenwijd open. De grote groep stuurde aan op een nieuwe massasprint en dus liep de voorsprong zienderogen terug. Met nog dertig kilometer te gaan was het verschil al teruggelopen tot ongeveer één minuut. Op de laatste klim van de dag (2,1 km aan 4,1%) werden de koplopers tot de orde geroepen.

Bortoluzzi met een late aanval

Einde verhaal voor de vroege vluchters, zo leek het, maar Juaristi had duidelijk andere plannen. De Spanjaard had blijkbaar nog een versnelling in de benen en ging er vlak onder de top vandoor. De renner van Euskaltel-Euskadi kwam als eerste boven op het klimmetje, sprokkelde zo nog wat bergpunten en kwam zo in punten gelijk met bergkoning Stefano Gandin, met wie hij al een hele dag op pad was geweest. Juaristi begon met een beperkte voorsprong op het peloton aan de laatste achttien kilometer, maar zijn poging werd ook al vrij snel weer in de kiem gesmoord. De volgende poging kwam van Giovanni Bortoluzzi.

De nog altijd maar 18-jarige Italiaan van Work Service Marchiol Vega was gisteren ook al even in de aanval en liet zich ook vandaag weer zien met een late versnelling. Bortoluzzi was blijkbaar geïnteresseerd in de bonificatieseconden bij de tussensprint, want na het gesprokkel hield hij de benen weer stil en liet hij zich inrekenen door het peloton. Vervolgens was het aan de sprintersploegen om de treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten, al hoopte Marc Soler nog de plannen van de sprintersteams te dwarsbomen. Zijn aanval bleek een losse flodder, net als een ultieme poging van Simone Velasco.

UAE Emirates oppermachtig in de sprint

In de laatste vier kilometer nam UAE Emirates weer het commando over in de hoop Molano zo goed mogelijk af te zetten voor de eindsprint. Ook Trek-Segafredo, de ploeg van Matteo Moschetti, ging zich bemoeien met de sprintvoorbereiding. UAE Emirates bleek echter opnieuw over een perfecte timing te beschikken en met name Richeze was weer van goudwaarde voor Molano. De Colombiaan werd in een zetel naar de streep gebracht en hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om Filippo Fiorelli en Moschetti achter zich te houden. Molano blijft uiteraard ook leider in de Giro di Sicilia.

De wedstrijdjury besloot na de finish runner-up Fiorelli terug te zetten in de daguitslag. De Italiaan maakte zich in de sprint schuldig aan een flinke zwieper, waardoor Moschetti moest inhouden. Dit kon niet door de beugel, zo was het oordeel van de jury.