Twee op twee voor Narváez: Ecuadoraan heeft smaak te pakken in Tour of Austria

Jhonatan Narváez heeft zijn tweede ritzege beet in de Tour of Austria. De Ecuadoraan was gisteren al de snelste in de sprint en kwam ook vandaag als eerste over de streep. Narváez versloeg in de leiderstrui twee renners van Jayco AlUla: de Ethiopiër Welay Hagos Berhe en de Colombiaan Jesús David Peña.

De derde etappe van de Tour of Austria was er een met twee gezichten. Tussen startplaats Sillian en finishplek St. Johann Alpendorf moest er flink worden geklommen, met onderweg de Iselsberg (7,6 km aan 6,9%) en de Hochtor (15 km aan 8,2%) als scherprechters. De top van de Hoctor ligt op 2.520 meter boven zeeniveau en is daarmee de hoogste berg van de Ennstaler Alpen. Op deze klim zou het kaf ongetwijfeld van het koren worden gescheiden, al volgden er daarna nog wel zeventig, wat meer vlakkere kilometers naar de oplopende finish (2,3 km aan 6,1%) in St. Johann Alpendorf.

Jonas Rapp gaat bijzonder snel

Tien renners lieten zich niet afschrikken door het parcours en sloegen de handen ineen. Lukas Pöstlberger (Jayco AlUla), Samuele Rivi (EOLO-Kometa), Žiga Horvat (Team Hrinkow Advarics), Maximilian Kabas (WSA KTM Graz p/b Leomo), Aljaž Jarc (Adria Mobil), Tobias Nolde (P&S Benotti), Samuel Tuka (Dukla Banska Bystrica), Luca Dreßler (Team Lotto-Kern Haus), Szymon Tracz (Santic-Wibatech), Patryk Stosz (Voster ATS Team) waren de namen in de vroege vlucht. Deze tien rensters kregen een maximale voorsprong van goed drie minuten ‘cadeau’.

Op de zwaarste beklimming van de dag, de Hoctor, bleef er van de kopgroep van tien maar weinig over. De vroege vluchters werden op deze vijftien kilometer lange klim voorbijgereden door een renner, die eerder in de tegenaanval was gegaan. Zijn naam? Jonas Rapp. De 28-jarige Duitser van het continentale Team Hrinkow Advarics wist de koplopers één voor één op te rapen, liet Pöstlberger als laatste achter zich en kwam niet veel later met voorsprong als eerste over de top van de klim. Pöstlberger was op driekwart minuut de eerste achtervolger, de groep der favorieten – nog maar zo’n twintig renners sterk – volgde op goed vier minuten.

Narváez heeft de smaak te pakken

Rapp kreeg na de afdaling van de Hochtor weer het gezelschap van Pöstlberger en deze twee renners probeerden vervolgens zo lang mogelijk uit de greep te blijven van een flink uitgedund peloton, waar de mannen van Alpecin-Deceuninck het tempo bepaalden. De twee koplopers bleken alleen een vogel voor de kat en dus werden Rapp en Pöstlberger nog ruim voor de slotklim van twee kilometer naar St. Johann Alpensdorf weer bij de lurven gegrepen. Het was vervolgens uitkijken naar een strijd tussen de betere puncheurs in het peloton.

En net als gisteren kwam Jhonatan Narváez als eerste over de finish. De 26-jarige renner uit Ecuador bleek na bijna vier uur koers over de beste punch te beschikken en rekende af met Welay Hagos Berhe en Jesús David Peña van Jayco AlUla. In het klassement loopt Narváez zo ook verder uit op zijn concurrenten. Naaste belager Peña volgt, met nog twee etappes te gaan, op 28 seconden van leider Narváez.