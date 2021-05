Twee op twee voor Franse neoprof Alan Boileau in Tour du Rwanda

Alan Boileau heeft zijn tweede opeenvolgende ritzege geboekt in de Tour du Rwanda. De 21-jarige neoprof van B&B Hotels p/b KTM versloeg op de slotklim in Gicumbi Carlos Quintero en James Piccoli. Brayan Sánchez is de nieuwe leider.

Met de piepjonge Santiago Umba als nieuwe leider werd het peloton al vroeg op gang gebracht voor de derde etappe in de Tour du Rwanda. De renners reden vandaag van Nyanza naar Gicumbi, over een afstand van goed 170 kilometer, met onderweg de nodige lastige hellingen. Het beloofde een pittig koersdagje te worden, met onderweg vijf serieuze kuitenbijters en finish op een klim van ruim vijf kilometer aan 4,4%.

Drie renners op avontuur

De vroege vlucht werd gevormd door de Belg Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex), rasaanvaller Cyril Gautier (B&B Hotels p/b KTM) en Rwandees Patrick Byukusenge namens het bescheiden Benediction Ignite. De voorsprong van de drie vluchters was op een bepaald moment ruim vier minuten, maar met nog goed dertig kilometer te gaan was er sprake van een hergroepering. De dappere Teugels liet zich als laatste opslokken door het peloton.

Op de laatste twee beklimmingen werd het kaf van het koren gescheiden. Op de slotklim bleef een groep van zo’n vijftien renners samen en in de sprint voor de ritzege bleek Boileau over de meeste punch te beschikken. Sánchez werd vierde en dat bleek voldoende om de leiderstrui af te pakken van de jonge Colombiaan Santiago Umba, die niet in staat bleek om de betere renners te volgen en behoorlijk wat tijd verloor aan de finish.

De strijd om de eindzege is zeker nog niet gestreden, aangezien de renners nog koersen tot en met zondag. In de etappe van woensdag trekken de coureurs opnieuw over meerdere lastige beklimmingen. De finishstreep ligt dan op een helling van drie kilometer aan net geen 6%.

Déjà vainqueur hier, Alan Boileau (21 ans) récidive sur la troisième étape du Tour du Rwanda. Le coureur de la formation B&B Hôtels a cette fois réglé au sprint un petit groupe devant Carlos Quintero et James Piccoli. #TdRwanda2021pic.twitter.com/EZYRovBFmX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 4, 2021