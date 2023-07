Twee op twee voor Charlotte Kool in Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool heeft de eerste etappe in de Baloise Ladies Tour gewonnen. De renster van Team dsm-firmenich bleek de beste in een massasprint en verstevigde haar leiding in het algemeen klassement. Emma Norsgaard en Lucinda Brand eindigden als tweede en derde.

Dat er donderdag gesprint zou gaan worden in Zwevegem, stond in de sterren geschreven. De hele dag wist niemand echt weg te rijden uit het peloton. Anniek Mos en Aniek van Alphen deden een dappere poging, maar werden met nog tien kilometer te gaan ingerekend door het peloton.

De voorbereiding op een massasprint kon vervolgens beginnen. Alhoewel… op 4,5 kilometer van de finish vond er een grote valpartij plaats in het peloton. Kool en haar ploeg wisten de valpartij te ontlopen, waarna de jonge Nederlandse sprintster het opnieuw afmaakte. Woensdag was zij ook al de beste in de openingstijdrit in Vlissingen.

De Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.