maandag 15 januari 2024 om 14:55

Marion Norbert Riberolle wint voor tweede jaar op rij in Otegem, Sanne Cant tweede

Marion Norbert Riberolle heeft – net als vorig jaar – de Betafence Cyclocross in Otegem op haar naam geschreven. De Belgische van Crelan-Corendon rekende na een spannende cross af met haar ploeg- en landgenote Sanne Cant en de Nederlandse Aniek van Alphen.

Daags na het BK zakt de veldritkaravaan traditiegetrouw af naar het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, voor de Betafence Cyclocross. In deze herkansingswedstrijd op het Belgisch kampioenschap veldrijden kregen de renners een ‘stoempersparcours’ voorgeschoteld. “In Otegem weten de renners dat ze veel modder zullen zien, in vlakke weides die er vaak niet gemakkelijk bijliggen”, vertelde organisator Benny Lavaert ons.

Bij de vrouwen waren de meeste ogen gericht op Sanne Cant, die zaterdag een vijftiende(!) opeenvolgende Belgische titel in het veld wist te veroveren. Zij moest het in Otegem opnemen tegen onder meer titelverdedigster Marion Norbert-Riberolle, Aniek van Alphen, Yara Kastelijn, Clara Honsinger en Anna Kay.

Vier kanshebbers

De wedstrijd zou uiteindelijk aankomen op de laatste ronde. Na zes van de in totaal zeven ronden kwamen nog vier crossers in aanmerking voor de overwinning. Het werd een heuse Nederland versus België, met aan de ene kant Belgisch kampioene Cant en Norbert Riberolle en aan de andere kant Van Alphen en Kastelijn.

In een spannende slotronde bleken deze vier rensters aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk ging Norbert Riberolle er met de zege vandoor. Op het BK in Meulebeke moest ze nog haar meerdere erkennen in Cant, maar nu waren de rollen omgedraaid. De 25-jarige renster kwam als eerste over de streep, voor haar oudere landgenote en Van Alphen. Kastelijn viel met een vierde plaats net naast het podium.

Het is voor Norbert Riberolle zeker niet haar eerste overwinning van het seizoen. De renster van Crelan-Corendon won eerder deze winter al de Exact Cross in Essen. Verder stond ze al op het podium in Ardooie, Ruddervoorde, Merksplas en afgelopen zondag dus nog in Meulebeke.

Betafence Cyclocross Otegem

Uitslag, elitevrouwen

1. Marion Norbert Riberolle – in 50m40s

2. Sanne Cant – op 4s

3. Aniek van Alphen – z.t.

4. Yara Kastelijn – op 14s

5. Clara Honsinger – op 1m05s

6. Anna Kay – op 1m31s

7. Febe De Smedt – op 2m53s

8. Joyce Vanderbeken – op 3m25s

9. Jana Dobbelaere – op 3m39s

10. Lara Defour – op 4m47s