Twee op rij voor Arnaud Démare in Tour Poitou-Charantes vrijdag 28 augustus 2020 om 16:31

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft zijn topvorm nog maar eens getoond in de Tour Poitou-Charantes. Na een etappe van 186 kilometer van Royan naar Échiré was de kersverse Franse kampioen de snelste in de massasprint. Donderdag won Démare ook al de openingsrit.

Alexis Gougeard en Damien Gaudin bleven het langst over uit een vroege kopgroep die aanvankelijk uit drie man bestond. Laurens De Vreese kon dertig kilometer voor het einde, op een van de kleine heuveltjes in de finale, zijn medevluchters niet meer volgen. Gougeard en Gaudin werden uiteindelijk op twaalf kilometer van de meet gegrepen.

Groupama-FDJ liet het vervolgens uitdraaien op een massasprint in dienst van Démare, die het vervolgens afmaakte in de straten van Échiré. Iván García eindigde namens Bahrain McLaren op de tweede plaats, voor Alpecin-Fenix-sprinter Alexander Krieger. De beste Belg in de uitslag was Tosh Van der Sande voor Lotto Soudal.