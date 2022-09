Twee op een rij voor Jonathan Milan in tweede etappe CRO Race

De Italiaan Jonathan Milan van Bahrain Victorious heeft ook tweede etappe van de CRO Race op zijn naam geschreven. De rit werd beslist op een milimetersprint in de straten van Zadar. Pierre Barbier van B&B Hotels-KTM, die even dacht gewonnen te hebben, werd tweede terwijl Elia Viviani van INEOS Grenadiers beslag legde op de derde plek.

In de tweede etappe moesten de renners 163 kilometer afleggen tussen Otoac en Zadar. De rit kende met de Prezid (4,5 km aan 4,6%) één beklimming van de tweede categorie. In het begin van de etappe ontstond al snel een kopgroep van zeven renners. Op 125 kilometer van de finish hadden zij een voorsprong van 1 minuut 35 bij elkaar gefietst.

Kopgroep krijgt ruimte

De kopgroep bouwde de voorsprong gestaag uit waardoor deze met nog 70 kilometer te gaan ruim drie minuten bedroeg. Daarna begon het peloton het tempo op te voeren waardoor de voorsprong snel terugliep.

Op 8,5 kilometer van de finish werden de laatste vluchters ingerekend. Het peloton werd aangevoerd door Bahrain-Victorious, de ploeg van klassementsleider Jonathan Milan. Richting de tussensprint op de passage van de finish ging het tempo flink omhoog, waarna het peloton op de lokale ronde weer wat stilviel.

Milan wint in millimetersprint

Op drie kilometer van de streep begon het peloton aan de sprintvoorbereiding en schoot het peloton weer in gang. Elia Viviani begon in tweede positie aan de slotkilometer, maar liet zich verrassen door Jonathan Milan, die de sprint van ver aan ging. Pierre Barbier kwam van achter nog rap opzetten, waardoor de sprint op millimeters beslist werd. Barbier dacht even gewonnen te hebben, maar uit de fotofinish bleek dat Milan als eerste over de streep kwam, waardoor hij zijn tweede overwinning op rij boekte. De Italiaan blijft tevens leider.