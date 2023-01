Twee op een rij voor Jason Tesson in La Tropicale Amissa Bongo

Jason Tesson heeft na tweede etappe ook de derde ritvan La Tropicale Amissa Bongo op zijn naam geschreven. De Fransman van TotalEnergies was opnieuw de snelste in een massasprint. Hij klopte Alexander Salby (Bingoal WB) en zijn ploeggenoot Geoffrey Soupe, die de leiding daardoor ook af moest staan aan Tesson.

Met Soupe in de leiderstrui, begon het peloton in Gabon aan de derde etappe van La Tropicale Amissa Bongo. De 123 kilometer lange rit begon met een venijnig klimmetje (1,4 kilometer aan 8,1%), maar daarna ging het praktisch alleen nog maar of vlakke of dalende wegen naar de finish in Mouila.

Op de eerste en enige helling van de dag barstte de strijd gelijk los. Er onstond een sterke kopgroep met Paul Ourselin (TotalEnergies), Mario Aparicio (Burgos-BH), Alexis Guerin, Lennert Teugels (Bingoal WB), Aklilu Arefayne, Henok Mulubrhan (beiden selectie Eritrea), Patrick Byukusenge (selectie Rwanda), Toby Perry (EF Education-NIPPO Development) en Natnael Berhane (Beykoz Belediyesi Spor Kulübü), die al gauw een voorsprong verwierf van bijna een minuut.

Wisselende situaties

Met TotalEnergies, Burgos-BH en Bingoal WB waren alle grote ploegen vooraan vertegenwoordigd. Een ideale situatie, zou je zeggen. Maar toch raakte de samenwerking tussen de negen al snel verstoord, waardoor we na veertig kilometer weer een algemene hergroepering kregen. Die situatie hield niet lang stand. Er waren direct weer demarrages in het peloton, dat ook nog even in twee stukken scheurde door een grote valpartij. De twee groepen kwamen weer bij elkaar, maar El Arbaoui (selectie Marokko) was toen al vertrokken. Hij ging solo de laatste veertig kilometer in.

Het bleef onbegonnen werk voor El Arbaoui. Met nog dertig te kilometer te gaan werd hij weer bij de kraag gevat, waarna drie anderen het probeerden: Eric Manizabayo (selectie Rwanda), Clovis Kamzong (selectie Kameroen) en Christopher Rougier-Lagane (selectie Mauritius). Zij bouwden een voorsprong op van bijna anderhalve minuut. Door het werk van TotalEnergies, Burgos-BH en de selectie van Eritrea was het gat met nog tien kilometer te gaan verkleind tot dertig seconden.

Poging Aparicio

Enkele kilometers later was het liedje van de drie vluchters uitgezongen. Mario Aparicio, eerder in de rit ook al actief, ging vervolgens in zijn eentje op avontuur. De renner van Burgos-BH bleef even voor het pak uitrijden, maar kon een massasprint niet voorkomen. In die spurt was Jason Tesson – net als dinsdag – de snelste. Voor TotalEnergies was het de derde zege op rij, aangezien Geoffrey Soupe maandag de openingsrit won.

Diezelfde Soupe draagt zijn leiderstrui over aan Tesson, ondanks dat hij zelf nog als derde eindigde in de daguitslag. Alexander Salby werd tweede.