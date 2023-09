donderdag 14 september 2023 om 14:01

Twee nieuwe aanwinsten voor vrouwenploeg Jumbo-Visma, Cadzow vertrekt

Margaux Vigie en Mijntje Geurts zullen volgend jaar uitkomen voor de vrouwenploeg van Jumb0-Visma. De 28-jarige Française Vigie komt over van Lifeplus Wahoo, de nog maar 19-jarige Geurts verlaat Lotto Dstny. De ploeg zal binnenkort nog een derde nieuwkomer presenteren.

Vigie, die ook enkele seizoenen uitkwam voor het Italiaanse Valcar-Travel & Service, is een laatbloeister. “Ik begon op betrekkelijk late leeftijd met fietsen”, laat ze weten op de site van Jumbo-Visma. “Ik heb als kind verschillende sporten geprobeerd, van klassiek ballet en basketbal tot rugby en badminton.” Ze begon uiteindelijk op 19-jarige leeftijd met fietsen.

En nu, negen jaar later, heeft ze een contract getekend bij Jumbo-Visma. “Ik ben inmiddels helemaal thuis in het peloton. Het is mijn wens om in de toekomst heel sterk te zijn in voorjaarswedstrijden en het is mijn droom om een van de kasseienklassiers eens te winnen. Ik ben er zeker van dat ik bij Jumbo-Visma heel veel ga leren waardoor die kans er zeker in zit. Daarnaast wil ik graag beter worden op langere klimmetjes zodat ik het team kan helpen in etappekoersen.”

Naast Vigie zette ook Mijntje Geurts haar handtekening onder een contract bij Team Jumbo-Visma. Geurts ontdekte dankzij de jaarlijkse dikkebandenrace in haar woonplaats Luyksgestel al op jonge leeftijd dat ze hard kan fietsen. Het talent van Geurts bleef niet onopgemerkt. Ze maakte al snel de overstap naar Wielervereniging Schijndel om daar te kunnen trainen met andere rensters en kreeg na drie seizoenen de kans om onderdeel te worden van het profpeloton.

Geurts staat te popelen om zich bij de rensters van Jumbo-Visma te voegen. “Ik heb nog veel te leren en ik kan nog veel groeien. Bij Jumbo-Visma verwacht ik die stappen te kunnen maken. De begeleiding is hier immers op alle vlakken van het hoogste niveau. In de toekomst hoop ik mezelf te laten zien als klassementsrenster en het is mijn droom om ooit een goede Strade Bianche te rijden.”

Kim Cadzow vertrekt

Vigie en Geurts zijn dus nieuw bij de ploeg, maar de formatie neemt ook afscheid van Kim Cadzow. De voormalig triatleet tekende eind 2022 een contract bij de Nederlandse formatie en was goed voor enkele veelbelovende prestaties. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse deed dit vooral bergop. Zo was ze zeventiende in de Ronde van Zwitserland, maar werd ze bovenal derde in de koninginnenrit van de Tour of Scandinavia. Het is nog onduidelijk waar haar sportieve toekomst ligt.