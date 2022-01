Twee Nederlanders op voorlopige startlijst Europese seizoensopener

De Clàssica Comunitat Valenciana is zondag 23 januari de opener van het Europese wielerseizoen. De Spaanse eendagskoers kan rekenen op acht ProTeams aan de start en op de voorlopige startlijst vinden we met Jetse Bol en Alex Molenaar twee Nederlanders terug.

Bol en Molenaar koersen ook dit seizoen in het paarse tenue van Burgos-BH, een van de ProTeams aan het vertrek in Valencia. Ook TotalEnergies, Arkéa-Samsic, Bardiani-CSF-Faizanè, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA en EOLO-Kometa zijn aanwezig in de UCI 1.2-wedstrijd. De enige Belg op de startlijst is Amaury Capiot namens Arkéa-Samsic.

De GP Valencia, zoals de koers ook heet, keerde vorig jaar terug op de UCI-kalender. De Franse sprinter Lorrenzo Manzin (Total Direct Energie) ging toen met de zege aan de haal. Ook dit seizoen lijkt de koers op een sprint uit te draaien. We mogen daarom onder meer Niccolò Bonifazio, Chris Lawless, Daniel McLay, Filippo Fiorelli, Iuri Leitão, Antonio Soto en Juan José Lobato onder de favorieten rekenen.

Zondag om 12.30 uur gaat de Clàssica Comunitat Valenciana van start in La Nucia, om 175 kilometer later in Valencia te finishen. Dat zal rond 16.30 uur zijn. Vanaf 14.15 uur zijn de laatste 70 kilometer van de koers live te zien op YouTube.