Twee jaar na val in Parijs-Nice heeft Martijn Tusveld eindelijk zijn nieuwe tanden

Heel wat tandartsbezoeken waren ervoor nodig, maar ruim twee jaar na zijn val in Parijs-Nice is het nieuwe gebit van Martijn Tusveld klaar. Dat laat de 28-jarige renner van Team DSM weten via social media. Vandaag ging hij op voor zijn laatste afspraak.

Tusveld zette de cijfers op een rij in zijn bericht. “975 dagen, 38 ziekenhuisafspraken, waaronder vijf chirurgische ingrepen, 33 afspraken bij de orthodontist en achttien tandartsafspraken. Dat zat er tussen mijn crash in Parijs-Nice (10 maart 2019) en de ‘laatste’ afspraak van vandaag, waar ik eindelijk mijn nieuwe tanden kreeg”, schreef de Nederlandse renner, voor wie het wielerjaar 2019 nauwelijks slechter had kunnen beginnen.

Na de Volta ao Algarve vervolgde Tusveld zijn seizoen met Parijs-Nice, maar in de koers naar de zon ging het al in de openingsetappe helemaal mis. Met nog 35 kilometer te rijden kwam hij hard ten val. De Nederlander verloor meerdere tanden en moest onder het mes om aan zijn gebroken kaakbot te worden behandeld. Hij kon aanvankelijk alleen vloeibaar voedsel eten en moest de Giro d’Italia aan zich voorbij laten gaan.

Wortelkanaalbehandeling tijdens La Vuelta

Drie maanden na zijn ongeval keerde hij terug in koers in het Critérium du Dauphiné en later in het jaar verscheen hij aan de start van de Vuelta a España. Dat hij nog steeds last ondervond van de gevolgen van zijn val, bleek wel tijdens de Spaanse ronde. Hij kreeg namelijk last van een infectie van een van zijn gebroken tanden en moest tijdens de etappekoers een wortelkanaalbehandeling ondergaan. Eind 2020 onderging hij nog een zware operatie aan zijn kaak.

Nu kan Tusveld een streep zetten onder de val in Parijs-Nice en de lange lijst behandelingen. “Het is een heel lange reis geweest, maar ik ben blij dat ik dit hoofdstuk nu kan afsluiten en alles achter me kan laten. Ik wil iedereen bedanken die me al die tijd heeft gesteund. Niemand zal deze grote glimlach van mijn gezicht kunnen krijgen!”, schrijft de renner bij een foto, nadat hij bij het UMC in Utrecht is geweest.