dinsdag 2 januari 2024 om 16:54

Twee bekende oud-profs tekenen bij Oostenrijkse continentale ploeg

Team Felt-Felbermayr, een continentale ploeg uit Oostenrijk, kan dit jaar rekenen op de diensten van Hermann Pernsteiner en Sebastian Schönberger. Pernsteiner moest na zes jaar vertrekken bij Bahrain Victorious en zijn landgenoot Schönberger was – na het verdwijnen van Human Powered Health – eveneens op zoek naar een nieuwe werkgever.

Pernsteiner (33) en Schönberger (29) lijken op het eerste gezicht twee welkome versterkingen voor Team Felt-Felbermayr voor 2024. Pernsteiner heeft een achtergrond als mountainbiker. In 2018 maakte hij – op 27-jarige leeftijd – definitief de overstap naar de weg. Hij kreeg een contract bij Bahrain Merida, zoals Bahrain Victorious toen nog heette.

In zijn debuutseizoen won de klimmer de Gran Premio Citta di Lugano. In 2018 en 2019 reed hij de Vuelta a España, in 2020 de Giro d’Italia. In de Giro van 2020 werd Pernsteiner tiende in het eindklassement en reed hij naar een tweede plaats in de bergrit naar Madonna di Campiglio. Pernsteiner reed in het verleden ook naar top 10-noteringen in de Ronde van Oostenrijk en Tour Down Under.

Schönberger staat dan weer te boek als een allrounder en renner met een neusje voor de juiste ontsnapping. Zo wist hij zich, in dienst van onder meer Wilier Triestina-Selle Italia, B&B Hotels-KTM en vorig jaar nog Human Powered Health, vaak in de kijker te rijden. De Oostenrijker – die in 2022 de Tour de France wist uit te rijden – is nog op zoek naar zijn eerste profoverwinning.

Oude bekenden

Team Felt-Felbermayr, de nieuwe ploeg van de twee Oostenrijkers, heeft nu zestien renners onder contract staan voor het komende wielerseizoen. Andere bekende(re) namen zijn die van Miguel Heidemann (ex-B&B Hotels), Michael Kukrle (ex-Gazprom-RusVelo), Patryk Stosz (oud-renner van CCC Sprandi Polkowice) en Riccardo Zoidl (ex-Trek-Segafredo).