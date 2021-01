Twaalf op rij voor Sanne Cant op BK veldrijden, zilver Lotte Kopecky

Sanne Cant heeft voor de twaalfde keer op rij de Belgische veldrittitel bij de vrouwen veroverd. De 30-jarige kopvrouw van IKO-Crelan mocht in Meulebeke het goud in ontvangst nemen na een straffe solo. Wegkampioene Lotte Kopecky hield de gehele cross druk op Cant, maar moest genoegen nemen met zilver. Het brons was voor Alicia Franck.

De kopstart was voor Sanne Cant, die na de eerste hindernissen al afstand nam van de concurrenten. Alicia Frank en Lotte Kopecky volgden op enkele seconden, gevolgd door een groepje met onder meer Ellen Van Loy. Maar de top-3 was al snel gevormd: Cant, Kopecky en Franck maakten zich spoedig los van de rest.

Vrouw-tegen-vrouwgevecht

Er stond op het veelzijdige parcours in Meulebeke geen maat op Sanne Cant, die sinds haar BK-zege van 2020 niet meer wist te winnen. Na twee rondes was het verschil met Kopecky 15 seconden en met Franck 25 seconden. Het was ieder voor zich in West-Vlaanderen en de medaillewinnaars lagen zo al vroeg vast.

Toch wist Kopecky, de Belgische kampioene op de weg, druk te houden op leidster Cant. Het gat schommelde lange tijd tussen de 10 en de 15 seconden. Even leek Kopecky het gat met Cant te dichten, maar de kopvrouw van IKO-Crelan herpakte zich en breidde haar voorsprong weer uit.

Cant rondt het af

Door het tempo van Kopecky werd Cant gedwongen flink door te rijden. De elfvoudig kampioene kon niet op haar lauweren rusten en kon zich ook geen fout permitteren. Bij het ingaan van de slotronde in Meulebeke was de voorsprong van de drievoudig wereldkampioene toch gegroeid naar een geruststellende 19 seconden, een voorgift die ze niet meer weggaf.

Na Oostmalle, Antwerpen, Hooglede-Gits, Mol, Waregem, Erpe-Mere, Lille, Oostende, Koksijde, Kruibeke en (weer) Antwerpen mag Sanne Cant zo ook Meulebeke aan haar rijtje met BK-overwinningen toevoegen. De laatste kampioene voor Cant was Joyce Vanderbeken in 2009.

BK veldrijden 2021

Uitslag vrouwen – Meulebeke

1. Sanne Cant

2. Lotte Kopecky

3. Alicia Franck

4. Laura Verdonschot

5. Ellen Van Loy

6. Marthe Truyen

7. Loes Sels

