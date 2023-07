Tudor Pro Cycling verlengt met twee van de drie Nederlanders

Tudor Pro Cycling Team is zeer tevreden met de Nederlandse inbreng in het Zwitserse ProTeam en heeft besloten de contracten van Rick Pluimers en Maikel Zijlaard voortijdig te verlengen. In hetzelfde persbericht wordt ook het contract van Yannick Voisard opgewaardeerd.

Pluimers en Zijlaard hadden nog een contract tot en met 2024 en zien nu hun contract tot en met 2026 verlengd worden bij de ploeg van Fabian Cancellara.

Tijdens de Veenendaal-Veenendaal Classic gaf Zijlaard al aan het enorm naar zijn zin te hebben bij het team en dat hij zich de komende periode verder wil ontwikkelen als lead-out. “Ik krijg daar enorm veel plezier en moraal van, ik vind het echt gaaf om te doen”, zei hij destijds.

De derde Nederlander in het team, Arvid de Kleijn, heeft ook nog een doorlopend contract bij het team. De sprinter die dit jaar onder meer won in Milaan-Turijn en de ZLM Tour, ligt nog vast tot en met 2024.

