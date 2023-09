Youri IJnsen • donderdag 28 september 2023 om 11:12

Tudor Pro Cycling over WorldTour-licentie: “We houden vast aan ons langetermijnplan”

Door de ophanden zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Soudal-Quick-Step bestaat er een mogelijkheid dat er een WorldTour-licentie vrijkomt. Verschillende ambitieuze projecten hebben hun zegje daarover al gedaan. Een van de teams die insiders kansrijk achten, is Tudor Pro Cycling. Maar de Zwitserse ploeg van eigenaar Fabian Cancellara is niet happig, laat het weten aan WielerFlits.

“We hebben uiteraard het nieuws ook meegekregen, maar onze planning voor 2024 is al bijna klaar”, vertelt CEO Raphael Meyer. “We hebben ons team reeds versterkt met zowel renners als staf, om klaar te zijn om te presteren in het nieuwe seizoen en ook daarna. Dat is waar op dit moment onze focus ligt.” De Zwitserse ploeg bestond dit seizoen uit 21 renners, die ook allemaal in 2024 blijven. Daarnaast versterkten zij zich met zes nieuwe namen, waaronder Alberto Dainese, Marius Mayrhofer en Matteo Trentin. Wijlen Gino Mäder had er eveneens getekend.

Met al reeds een aantal snelle mannen aan boord, lijkt de ploeg zich te hebben ingesteld om zo veel mogelijk punten te pakken in de jacht op een WorldTour-licentie. De huidige cyclus loopt eind 2025 af. Tudor staat op dit moment als 25ste op de UCI Team Ranking, waar de top-18 na 2025 normaliter een WorldTour-licentie ontvangt. Tudor (2488 punten) staat op dit moment bijna zesduizend punten achter de nummer achttien, de Franse promovendus Arkéa Samsic (8439). Met sprinters is het altijd nog de snelste manier om in eendagskoersen punten te vergaren.

Overweging?

Toch zegt Tudor Pro Cycling niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een vrij te komen WorldTour-licentie. Maar de kans dat Cancellara en co happen, schatten ze in Zwitserland wel bijzonder klein. “Ons doel om door te groeien tot een duurzaam topteam – wat uiteindelijk leidt tot de WorldTour – blijft onveranderd. We houden vast aan ons langetermijnplan om die status te bereiken. Mocht de licentie vrij komen, dan zouden we intern moeten discussiëren of die eventuele stap overeenkomt met de kernwaarden en visie van Tudor, die gaan over een organische en langetermijngroei.”