dinsdag 23 januari 2024 om 12:23

RCS deelt ook wildcards uit voor Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo

Alle deelnemende ploegen van de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zijn bekend. Organisator RCS heeft vandaag onthuld welke ProTeams een uitnodiging hebben ontvangen voor deze Italiaanse eendaagsen.

Lotto Dstny en Israel-Premier Tech mogen in 2024 in elke WorldTour-wedstrijd starten. Zij eindigden vorig jaar namelijk op de plekken één en twee in de UCI-ranglijst voor ProTeams. Het gaat hier om een recht, niet om een plicht. Terwijl Israel-Premier Tech van start gaat in Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo, slaat Lotto Dstny Tirreno-Adriatico over. In de twee eendaagsen doet het Belgische team wel mee.

In Strade Bianche zien we verder Uno-X Mobility, Q36.5, Polti Kometa, Tudor en Corratec-Vini Fantini aan de start. Dezelfde teams zijn van de partij in Milaan-San Remo, behalve Q36.5. Het Zwitserse team wordt daar vervangen door VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Die ploeg doet ook mee aan Tirreno-Adriatico, waar Lotto Dstny dus ontbreekt.

ProTeams in Strade Bianche (2 maart)

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

Uno-X Mobility

Corratec-Vini Fantini

Q36.5 Pro Cycling

Polti Kometa

Tudor Pro Cycling

ProTeams in Tirreno-Adriatico (4-10 maart)

Israel-Premier Tech

Uno-X Mobility

Corratec-Vini Fantini

Q36.5 Pro Cycling

Polti Kometa

Tudor Pro Cycling

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

ProTeams in Milaan-San Remo (16 maart)

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

Uno-X Mobility

Corratec-Vini Fantini

VF Group-Bardiani CSF-Faizanè

Polti Kometa

Tudor Pro Cycling