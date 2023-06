‘Tudor Pro Cycling haalt met Matteo Trentin eerste wereldtopper binnen’

Matteo Trentin komt nu nog uit voor UAE Emirates, maar de Italiaan zal volgens La Gazzetta dello Sport aan het einde van het seizoen andere oorden opzoeken. Trentin is namelijk op weg naar het Zwitserse Tudor Pro Cycling.

Volgens de reglementen van de UCI mogen transfers pas vanaf 1 augustus worden bekendgemaakt, maar achter de schermen zijn ploegen al druk bezig om zich te versterken voor komend seizoen. Als we de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport mogen geloven, trekt Trentin na drie seizoenen UAE Emirates naar een andere ploeg.

De 33-jarige Italiaan zou met Tudor Pro Cycling opteren voor een Zwitsers avontuur. De ploeg onder leiding van Fabian Cancellara is pas sinds dit jaar een UCI ProTeam, maar timmert wel flink aan de weg. De formatie won de voorbije maanden al de nodige koersen met renners als Arvid de Kleijn, Alexander Kamp, Simon Pellaud en Yannis Voisard.

De ploeg heeft alleen nog geen echte wereldtopper in de gelederen en komt daarom dus uit bij Trentin. De sterke sprinter annex klassiekerrenner werd in zijn carriere al Europees kampioen op de weg, won twee keer Parijs-Tours en boekte al acht ritzeges in de drie grote rondes. Trentin snelde dit jaar nog naar ereplaatsen in onder meer Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné.

Tosatto ook op weg naar Tudor?

Matteo Trentin is niet de enige Italiaan die in verband wordt gebracht met Tudor Pro Cycling. Ex-renner Matteo Tosatto kan volgens La Gazzetta als ploegleider aan de slag bij de Zwitserse formatie. De 49-jarige Tosatto is nu nog werkzaam bij INEOS Grenadiers en dirigeerde in de voorbije Giro d’Italia Geraint Thomas nog naar een tweede plaats in het eindklassement.