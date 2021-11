Tsgabu Grmay twee jaar langer in dienst van Team BikeExchange

Tsgabu Grmay koerst ook de komende twee seizoenen voor Team BikeExchange. De 30-jarige klimmer uit Ethiopië zette zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot eind 2023 aan de Australische ploeg bindt. Grmay wordt geroemd vanwege zijn regelmaat en loyaliteit.

Grmay is maar wat blij met zijn nieuwe verbintenis. “Ik ben trots op het feit dat ik deel uitmaak van deze formatie. Na drie jaar kan ik met zekerheid zeggen dat het een speciale ploeg is voor mij. Ik heb geen makkelijk achter de rug, het was een seizoen met ups en downs, maar ik moet zeggen dat de ploeg me altijd onvoorwaardelijk heeft gesteund. In goede, maar ook in slechte tijden. Daar ben ik de ploeg zeer dankbaar voor.”

Ploegmanager Brent Copeland is meer dan tevreden dat hij ook de komende twee seizoenen over Grmay kan blijven beschikken. “Tsgabu is een echte teamplayer. Met hem erbij kunnen we onze kopmannen goed ondersteunen gedurende het seizoen. Hij maakt deel uit van onze familie. Hij heeft de voorbije maanden enkele moeilijke momenten gekend, maar we bleven in hem geloven. Hij zal ongetwijfeld zijn best doen om de ploeg aan succes te helpen.”