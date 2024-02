Tsgabu Grmay stort zich na beëindigen wegcarrière volledig op gravelracen

Tsgabu Grmay zette eerder deze maand na de Tour du Rwanda een punt achter zijn carrière als wegwielrenner, maar de 32-jarige Ethiopiër zal zijn fiets zeker niet aan de spreekwoordelijke wilgen hangen. Grmay heeft besloten om zich volledig te richten op het gravelracen, in dienst van Team Armani.

“Team Armani is verheugd om voormalig WorldTour-renner en de Ethiopische wielerster Tsgabu Grmay te verwelkomen in het team. Na een baanbrekende carrière, met onder meer drie Tour de France-finishes, heeft Tsgabu besloten zijn talent in te zetten op de gravelfiets”, laat de ploeg weten via social media. “We zijn superenthousiast om hem in het team te verwelkomen.”

“Hij zal zijn ervaringen, kennis en ongelofelijke persoonlijkheid delen met de ploeg en zijn renners. Tsgabu zal binnen het team ook een belangrijke rol spelen bij de talentontwikkeling van jonge Ethiopische atleten”, klinkt het.

Team Armani is een project dat meer Afrikanen kansen moet bieden om hun talenten te etaleren. Drijvende kracht achter het initiatief is Mikel Delagrange. De in Miami geboren Amerikaan was tot november 2021 advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Delagrange werkte als advocaat in Oost-Afrika. Hij ontdekte hoe mooi de regio was, maar dat locals geen kans hebben om een wielertoekomst op te bouwen.

Met Team Amani wil Delagrange dat doorbreken door kansen te creëren in Kenia, Oeganda en Rwanda. “Het zaadje dat wij met Team Amani willen planten, is het doorbreken van het machtsverschil. Waar deze jongens om smeken, is simpel: toegang tot onze sport. De kosten om aan wielrennen te doen, zijn exorbitant. Een goede racefiets aanschaffen is voor 99,9% van de Afrikaanse populatie niet mogelijk.”

“Dat maakt dat het wielrennen mondiaal gezien slechts een regionale sport is. Kijk nu naar het WK. In al die jaren, kwamen slechts drie mannelijke winnaars niet uit Europa. Het enige waar het ons met Project Amani omdraait is om een level playing field te creëren.”