donderdag 9 november 2023 om 11:44

Trouwe organisator van NK tijdrijden haakt af

Jansen Event Sportmanagement heeft, in goed overleg met de KNWU, besloten om te stoppen als organisator van het NK tijdrijden. Deze beslissing maakt de weg vrij voor andere organisatoren om het stokje over te nemen.

De KNWU en Jansen Event Sportmanagement kijken tevreden en trots terug op een lange en succesvolle samenwerking van maar liefst zeventien jaar. Wim Jansen, de belangrijke man achter Jansen Evens Sportmanagement, kwam zelf met zijn beslissing naar de KNWU. “Ik heb de afgelopen zeventien jaar met veel plezier veel wedstrijden met en onder auspiciën van de KNWU mogen organiseren. Ik heb veel energie en tijd gestoken in de organisatie en ben de daarbij behorende risico’s niet uit de weg gegaan.”

“Ik ben trots op mijn kleine team en onze kleine organisatie, dat we dit soort grote evenementen tot een succes wisten te maken. Ook in de coronaperiode en alle onzekerheid die daarbij hoorde, maar dat is allemaal gelukt. Ik kijk met veel voldoening terug op alles wat we hebben mogen organiseren. Vanaf de zesdaagse van het Noorden in 2007 tot en met afgelopen NK tijdrijden in Nunspeet, voor ons het mooiste NK in al de jaren. Een mooi hoogtepunt, een mooi punt om te stoppen ook.”

“Dit is mede ingegeven door de beslissing van mijn dochter Ilse, mijn steun en toeverlaat in de organisatie, om na vijftien jaar een andere uitdaging aan te gaan. Een beslissing die in de wedstrijdluwe COVID-periode gemakkelijker te maken was voor haar. Daarom hebben we besloten geen grote evenementen meer te organiseren. We bedanken de KNWU voor alle jaren van samenwerking. Het waren schitterende, unieke, leerzame, spannende en uitdagende jaren, waar ik met heel veel voldoening en trots op terugkijk.”

KNWU: “We zijn in gesprek met andere organisatoren”

De KNWU bedankt Wim Jansen en zijn team voor de jarenlange samenwerking. “We respecteren Wims keuze om een stapje terug te doen. De KNWU is hem en zijn team veel dank verschuldigd voor hun inzet, die vele evenementen tot een succes hebben gemaakt. We zijn in gesprek met andere organisatoren voor het komende NK Tijdrijden. We zullen hierover later berichten. Ons rest een groot compliment voor Wim Jansen en Jansen Event Sportmanagement voor wat zij hebben bereikt met en namens de KNWU.”