Trouwe helper Dries Devenyns (38) nog een jaar bij Deceuninck-Quick-Step

Dries Devenyns zal ook in 2022 uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step. De inmiddels 38-jarige Belg heeft zijn aflopende contract verlengd met één seizoen. Devenyns is al jaren een belangrijke pion binnen de ploeg van Patrick Lefevere.

Devenyns reed eerder al van 2009 tot en met 2013 voor Quick-Step en keerde na kortstondige avonturen bij Team Giant-Shimano en IAM Cycling weer terug bij de formatie van Lefevere. De ervaren renner is inmiddels alweer bezig aan zijn vijfde opeenvolgende seizoen voor Deceunick-Quick-Step. Binnen de ploeg wordt Devenyns gewaardeerd als wegkapitein, ‘teamplayer’ en trouwe luitenant van kopmannen als Julian Alaphilippe en Mark Cavendish.

Veel ervaring

Devenyns is al enkele jaren zeer close met Alaphilippe en speelde een belangrijke rol bij heel wat overwinningen van de Fransman. “Dries is een geweldige gozer die altijd met beide voeten op de grond staat. Hij beschikt bovendien over heel veel ervaring. Hij kan goed klimmen, maar is ook in staat om op kop te rijden in het peloton. Hij is er altijd voor zijn kopmannen en het is geweldig dat we nog een jaar op hem kunnen rekenen”, aldus Lefevere.

Ook Devenyns is blij met zijn contractverlenging. “Ik voel me goed binnen de ploeg. Ik werk samen met geweldige ploeggenoten en stafleden en ik heb in al die jaren zoveel mooie dingen meegemaakt. We gaan in elke wedstrijd voluit en ik probeer mijn bijdrage te leveren. We gaan zien wat de toekomst brengt, maar eerst wil ik volgend jaar weer genieten van en met deze ploeg.”