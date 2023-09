maandag 18 september 2023 om 08:10

Trotse Robert Gesink over succes Jumbo-Visma: “We zijn een goede groep kameraden”

Blije gezichten zondagavond bij Jumbo-Visma, dat een 1-2-3’tje realiseerde in de Vuelta a España. Ook Robert Gesink, die deze ronde weer kilometerslang op kop sleurde, was in zijn nopjes met de unieke prestatie van zijn ploeg. “Dit is heel speciaal, van tevoren had ik dit nooit geloofd”, zei hij tegen Sporza.

“Het is gelukt, drie grote rondes met drie verschillende mannen. Het is mooi om daar onderdeel van te mogen zijn”, vervolgde de 37-jarige routinier. “Hoe dit gelukt is? Er zit veel werk en planning achter. Veel jongens hebben specifiek naar dit doel toegewerkt. Ook naar de Tour, ook naar de Giro. Daarnaast hebben we veel goede renners bij elkaar en is er focus op de kleine dingetjes. Vervolgens moet het ook allemaal nog in elkaar vallen.”

Gesink kreeg ook de vraag voorgelegd wie nou de beste was bij Jumbo-Visma: Roglic, Vingegaard of Kuss. “Dat is lastig te zeggen. Roglič is een winnaar en een vechter, en hij had zich ook specifiek voorbereid. Jonas fietste – met alle respect – nog door op zijn Tourvorm. En Sepp muisde er heel goed tussendoor, wat perfect was voor onze strategie. En toen stond hij daar. Er valt overal iets voor te zeggen. Maar we zijn blij dat we het met drie mannen zo tot een einde gebracht hebben. Daar kunnen wij als ploeg trots op zijn. Daar mag iedereen een mening over hebben.”

Selectiebeleid

Niet alleen de kopmannen, maar ook de helpers bij Jumbo-Visma acteerden op een hoog niveau. “Onze tactiek is dat je veel sterke mannen bij elkaar zet, die alles voor elkaar over hebben. Dat is ons selectiebeleid, om die mee te pakken en vooraf duidelijke afspraken te maken. Dat is een duidelijk plan. We zijn een goede groep kameraden, dan kan je mooie dingen doen.”