woensdag 13 maart 2024 om 15:59

Trotse Alberto Bettiol: “Ik wilde eigenlijk gewoon mijn benen testen voor Milaan-San Remo”

Alberto Bettiol soleerde op indrukwekkende wijze naar de zege in Milaan-Turijn. Bettiol hield de achtervolgende groep maar liefst dertig kilometers achter zich. “Ik ben heel trots om hier te winnen”, zei Bettiol in het flashinterview.

Net als voor de start, vertelde Bettiol dat het voor hem veel betekent om te koersen in Milaan-Turijn. “Dit is een van de meest iconische koersen. Ik ben dan ook heel trots om te winnen. Nog eens extra omdat het in eigen land is. Het is echt een mooie overwinning.”

“Ik begon er zo vroeg aan omdat ik me goed voelde. Ik wilde ook mijn benen testen na Tirreno-Adriatico en voor Milaan-San Remo. Ik had het dan ook niet verwacht dat ik het ging halen. Het was heel zwaar, maar het was niet de bedoeling om zo hard af te zien vandaag.”