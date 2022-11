Trentin: “Zou niet verrast zijn als Pogacar in 2023 weer start in de Ronde van Vlaanderen”

In 2022 maakte Tadej Pogacar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. En hoe. Hoewel hij uiteindelijk genoegen moest nemen met een vierde plaats, was hij de grote smaakmaker van de wedstrijd. Zien we hem volgend jaar weer de koers maken in Vlaanderens Mooiste? “Ik zou niet verrast zijn als hij het in 2023 weer probeert”, zegt zijn UAE-ploeggenoot Matteo Trentin tegen RaiSport.

In het gesprek met de Italiaanse televisiezender ging het op een gegeven moment over de persoonlijkheid van Pogacar. “Als persoon doet hij alles met een lach”, vertelde Trentin over de tweevoudig Tourwinnaar. “Hij heeft zijn eigen filosofie. Hij houdt ervan om renner te zijn en straalt wanneer hij wint, maar vooral ook als hij verliest. Sportief gezien is het geweldig hoe graag hij overal mee wil strijden, en dat hij alleen maar sterker wordt als de koers zwaarder wordt.”

Een zware koers waar Pogacar vorig jaar meestreed voor de zege, was de Ronde van Vlaanderen. In Dwars door Vlaanderen strandde hij nog op de tiende plaats, maar enkele dagen later deed hij in de Hoogmis mee voor de hoofdprijs. In een chaotische sprint raakte hij echter ingesloten en zag hij Mathieu van der Poel de overwinning behalen. “Vorig jaar, bij zijn debuut, won hij bijna de Ronde van Vlaanderen”, zegt Trentin. “Hij had daar veel plezier. Ik zou niet verrast zijn als hij het in 2023 weer probeert.”