Trentin opnieuw tweede: “Een koers winnen, het lijkt bijna onmogelijk”

Weer tweede… Matteo Trentin moest afgelopen maandag in de Coppa Agostoni al zijn meerdere erkennen in Alexey Lutsenko, maar ook woensdag werd hij gevloerd in een sprint. In de Giro del Veneto bleek hij niet in staat om Xandro Meurisse voor te blijven.

Trentin is al enkele maanden uitstekend op dreef, maar het wil maar niet lukken voor de Italiaan van UAE Emirates. De ervaren renner wist alleen in de Trofeo Matteotti als winnaar over de streep te komen. Verder rijgt Trentin de ereplaatsen aaneen. “Ook vandaag botste ik weer op iemand die beter was in de sprint. Ik denk wel dat we het tactisch perfect hebben gespeeld.”

UAE Emirates was in de finale nog met meerdere renners vertegenwoordigd in de voorste groep. “Het is wel jammer dat Marc (Hirschi, red.) viel in de afdaling van Il Roccolo. We vielen daarna om beurten aan. Alessandro Covi probeerde het en vervolgens was het aan Diego Ulissi en mij om aan te vallen. We deden wat we moesten doen, maar op het moment lijkt het bijna onmogelijk om een koers te winnen.”

Trentin mag het zondag weer proberen, als de eerste editie van de Veneto Classic op het programma staat. Dit is een wedstrijd over gravelwegen en komt uit de koker van oud-prof Filippo Pozzato. “Ik doe zondag weer een gooi naar de zege”, is de 32-jarige renner nog altijd strijdbaar.