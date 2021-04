Trentin derde na aanvallende koers: “De sterkste heeft gewonnen”

Matteo Trentin kleurde met een solo van meer dan tien kilometer mede de finale van de Brabantse Pijl, maar moest het uiteindelijk in de eindsprint afleggen tegen Tom Pidcock en Wout van Aert.

“Bij het ingaan van de laatste ronde had ik een mooi gaatje en mijn tempo was goed, maar omdat ze achter mij samenwerken was het moeilijk om de hele groep af te houden”, blikte Trentin terug. “Toen ik Van Aert en Pidcock zag oversteken, besloot ik het iets rustiger aan te doen en wat te herstellen. Ik dacht immers dat dit de winnende aanval zou zijn en dat bleek ook. Ik voelde me goed vandaag maar aan het eind waren de benen wat vermoeid en won de sterkste.”

Voor de Italiaan, die twee jaar geleden in Yorkshire net naast de regenboogtrui greep, kan het niet snel genoeg september zijn. Tijdens het wereldkampioenschap beklimt het peloton immers nog eens de Smeysberg, de Moskesstraat en de S-Bocht Overijse. “Ik kijk ernaar uit om later in het jaar, tijdens het WK wielrennen, op deze wegen terug te keren.”