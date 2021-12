Trek verlengt tot eind 2024 als naamsponsor van Baloise-Trek

Goed nieuws voor Baloise-Trek. Het veldritteam met manager Sven Nys aan het roer zag het contract van fietsenfabrikant Trek als tweede naamsponsor verlengd tot eind 2024. Dat liet het team weten via haar social media.

Het contract met Trek als fietsleverancier van het team liep sowieso nog. Maar de overeenkomst als tweede naamsponsor liep af op 1 maart 2022. “Omdat Trek nooit de intentie heeft gehad om tweede naamsponsor te zijn”, verduidelijkt manager Sven Nys ons. “Omdat onze voormalige partner Telenet verdween en we in volle coronapandemie niet zomaar een nieuwe naamsponsor vonden, heeft Trek ons sinds 1 januari gedepanneerd.”

“Maar dankzij de prima samenwerking en de voortreffelijke resultaten, willen ze nu heel graag aan boord blijven. Dat is fantastisch nieuws”, reageert Nys enthousiast. “Zowel Baloise als Trek zijn twee bedrijven die de ambitie hebben om op lange termijn dit traject verder te zetten.”

De overeenkomst met Baloise loopt nog tot eind 2023, die van Trek nog een jaar langer, tot eind 2024. Het team behaalde op de VAM-berg drie Europese titels (Lars van der Haar, Lucinda Brand en Shirin van Anrooij). Brand won deze winter al twaalf keer, Aerts was drie keer de beste en Van der Haar won naast het EK ook de WB-manche in Tábor. Begin dit jaar zorgde Brand uiteraard ook al voor een regenboogtrui.

📢 Here's to many more unforgettable moments.

The Baloise Trek Lions will stay part of the Trek family for three more years 🤗🚴‍♂️🚴‍♀️🤗 @TrekRaceShop @TrekBikes pic.twitter.com/i4rt5nfmyL

— Baloise Trek Lions (@Baloise_Trek) December 28, 2021