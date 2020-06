‘Trek-Segafredo wil contract Moschetti verlengen’ vrijdag 12 juni 2020 om 11:44

Matteo Moschetti staat op het punt om zijn aflopende contract bij Trek-Segafredo te verlengen. Voor de Italiaanse sprinter ligt een contract tot en met 2022 klaar, meldt La Gazzetta dello Sport.

De onderhandelingen tussen het kamp-Moschetti en Trek-Segafredo zijn nog bezig, schrijft de Italiaanse krant. Ondertussen is de 23-jarige spurter hersteld van de zware val van begin dit jaar in Frankrijk. Tijdens de Ster van Bessèges brak hij zijn heupkom. Daardoor leek hij een groot deel van het seizoen te moeten missen, maar voor Moschetti kwam de coronacrisis wat dat betreft op een goed moment.

Moschetti debuteerde in 2019 voor Trek-Segafredo. Ondanks dat hij in zijn eerste profjaar geen zege boekte, liet hij wel van zich gelden. Begin dit seizoen wist hij in de Challenge Mallorca twee massasprints te winnen, maar die lijn kon hij door de blessure niet doortrekken.